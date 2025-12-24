Edremit'te Yeşil Alan Sayısı Artıyor

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi'nin "Şehrin nefesi, Edremit'in yeşili" anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar ile 2024 yılının Nisan ayından bu yana ilçeye 2 bin 855 metrekarelik yeni yeşil alan kazandırıldı.

Edremit Belediyesi, 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana ilçeye iki adet park yaparken, mevcut yeşil alanlara ek olarak 2 bin 855 metrekarelik yeni yeşil alanı da hizmete sundu.

Öte yandan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde 488 bin 650 metrekare yeşil alanın bakım ve onarımı gerçekleştirilirken; 50 ayrı park ve yeşil alanda yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Peyzaj düzenlemeleriyle parklar daha kullanışlı, daha yeşil ve daha modern bir görünüme kavuşturuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yeşil alan çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mevcut alanlarımızı korumayı ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmayı temel önceliğimiz olarak görüyoruz. İlçe merkezimizden kırsal mahallelerimize kadar park ve yeşil alan çalışmalarımızı planlı ve titiz bir şekilde sürdürüyoruz. Kısa sürede 2 bin 855 metrekare yeni yeşil alanı halkımızın kullanımına sunduk. Faruk Serpil Parkı başta olmak üzere tüm parklarımızı Kazdağları'nın ruhuna yakışır şekilde daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.