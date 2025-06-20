Edremit'te 2 Sansar Yakalandı

Van'da bir eve giren 2 sansar yakalanarak doğaya bırakıldı

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde bir eve giren 2 sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Van'ın Edremit İlçesinde bir eve giren 2 adet sansar ev halkını korkuttu. Ev sahibi bütün çabalarına rağmen sansarları çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ile Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 2 sansarı titiz ve dikkatli çalışmaları sonucu yakalayıp tekrar yaşam alanına bıraktı.