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Edremit'te 50 Yıl 9 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Edremit'te 50 Yıl 9 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 50 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan İ.K., JASAT tarafından yakalanıp, cezaevine sevk edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma ve takip sonucu, fuhuş yaptırdığı belirlenen İ.K.'yı Edremit ilçesinde yapılan uygulamada tespit etti. İ.K., Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Fuhşa Teşvik Etmek veya Aracılık Etmek suçlarından hakkında 14 yakalama kararı ile toplamda kesinleşmiş ve 50 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunuyordu. İ.K., JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

14.01.2024 - 00:53,
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 50 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan İ.K., JASAT tarafından yakalanıp, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma ve takip sonucu, fuhuş yaptırdığı belirlenen İ.K.'yı Edremit ilçesinde yapılan uygulamada tespit etti. Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Fuhşa Teşvik Etmek veya Aracılık Etmek suçlarından hakkında 14 yakalama kararı ile toplamda kesinleşmiş ve 50 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunan İ.K. isimli şüpheli, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. (DHA)

Edremit\'te 50 Yıl 9 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Edremit'te 50 Yıl 9 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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