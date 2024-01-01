Edremit\'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesinden yurt dışına kaçamaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir araçta Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
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