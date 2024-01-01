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Edremit'te 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edremit'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Göçmenler, emniyetin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Edremit\'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
01.01.2024 - 14:25,
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesinden yurt dışına kaçamaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir araçta Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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