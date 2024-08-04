Edremit'te boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı.
İlçeye bağlı Akçay Kordon İskelesi civarında yüzmek için denize giren 14 yaşındaki A.Z, boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Akçay Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli, A.Z'yi denize atlayarak kurtardı.
İskeleye çıkarılan A.Z, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedbir amaçlı kontrol edildi.
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