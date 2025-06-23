Edremit'te Dairede Yangın Çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Altınkum Mahallesi Süleyman Demirel Caddesindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının daha fazla büyümesini önledi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken dairede büyük çapta maddi hasar oluştu.