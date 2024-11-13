Edremit'te Doğal Gaz Ana Hattı Döşeme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Edremit'te Doğal Gaz Ana Hattı Döşeme Çalışmaları Başladı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Sarıkız Mahallesi'nde doğal gaz ana boru hattı döşeme çalışmalarının başladığını duyurdu. 2025 yılına kadar Edremit'in her mahallesine doğal gaz ulaşması hedefleniyor.

13.11.2024 19:03  Güncelleme: 20:04
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(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçede doğal gaz çalışmalarının hız kazanması için yaptığı görüşmeler sonucunda Sarıkız Mahallesi'nde ana boru hattı döşeme işlemine başlandı. Başkan Ertaş, çalışmaları yerinde inceledi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın Aksa Doğalgaz yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucu Sarıkız Mahallesi'nde doğal gaz ana boru hattı döşeme çalışmalarına başlandı. Remzi Molvalıoğlu Caddesi'nde başlayan ve Edremit'in her mahallesine doğal gazın en kısa sürede ulaşması hedefleniyor.

"Güvenilir enerjiye kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Geçmişten gelen sorunların tek tek çözüldüğünü söyleyen Başkan Ertaş, "Sarıkız Mahallesi'nde ana hat döşeme çalışmalarının bugün itibariyle başladığının müjdesini verelim. Doğal gazı Edremit'in her mahallesine ulaştırma hedefimizde 2025 yılı önemli bir yıl olacak. Çevre dostu, daha verimli, ekonomik ve modern bir enerji kaynağı artık kentimizde güvenli bir şekilde kullanılabilir hale gelecek. Hemşehrilerimizi temiz ve güvenilir enerjiye kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bozulan yollar onarılacak

Aksa Doğalgaz ile yapılan görüşmeler sonucunda 2025 yılı çalışma programında Güre Mahallesi de yer alıyor. Güre İskele Mahallesi'ne kadar uzanan doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının bölgede titizlikle sürdürüleceği belirtildi. Doğal gaz hattı döşemesi esnasında bozulan yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bozuk cadde ve sokakların en kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit'te Doğal Gaz Ana Hattı Döşeme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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