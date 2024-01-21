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Edremit'te yapılan operasyonda 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Edremit'te yapılan operasyonda 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içinde 3 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edremit\'te yapılan operasyonda 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
21.01.2024 - 15:05,
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince elektrik süpürgesi ve tost makinesinin içinde 3 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Renas Ç. (27) ile Bilgin İ'nin (27) ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içinde 3 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Edremit, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te yapılan operasyonda 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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