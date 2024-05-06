Edremit\'te firari hükümlü yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe kaymakamlığında yapılan yaz.ılı açıklamaya göre; Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada hakkında 22 arama kaydı bulunan N.D'nin kentte saklandığı belirlendi.

Hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

N.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.