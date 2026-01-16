Edremit'te Geleneksel Meci Şenliği Başladı

(BALIKESİR)- Edremit'te, 16-17 Ocak günlerinde düzenlenen Geleneksel Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği başladı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Edremit; yalnızca zeytin yetiştiren bir coğrafya değil, zeytinle yaşayan, zeytinle üreten ve zeytini kültürünün merkezine koymuş köklü bir kenttir. Yüzyıllardır bu topraklarda sürdürülen MECİ geleneği, imece ruhunun, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Geleneksel Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. Açılış törenine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, üretici kooperatifleri, zeytin üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Meci geleneğinin Edremit'in kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Zeytinin Edremit için sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu belirten Başkan Ertaş, "Edremit; yalnızca zeytin yetiştiren bir coğrafya değil, zeytinle yaşayan, zeytinle üreten ve zeytini kültürünün merkezine koymuş köklü bir kenttir. Yüzyıllardır bu topraklarda sürdürülen MECİ geleneği, imece ruhunun, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Bugün burada, bu kadim geleneği hep birlikte yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Toprağına sahip çıkan kentler, geleceğine de sahip çıkar"

Zeytinin Edremit'te hayatın merkezinde yer aldığını ifade eden Ertaş, "Zeytin, bizler için sadece sofralarımızda yer alan bir ürün değildir. Çocuklarımızın geleceği, evlerimizin bereketi, umutlarımızın teminatıdır. Hasat zamanına göre düğünlerimizi planlar, yapacağımız her harcamayı zeytinden elde edeceğimiz gelire göre hesaplarız. Kısacası zeytin, Edremit'te emeğin, alın terinin ve geleceğin adıdır" dedi. Meci Şenliği'nin üretici emeğine verilen değerin güçlü bir göstergesi olduğunu vurgulayan Ertaş, Edremit Belediyesi olarak üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Ertaş, "Tarımı, gastronomiyi ve yerel üretimi güçlendiren her çalışmanın yanında olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki toprağına sahip çıkan kentler, geleceğine de sahip çıkar" diye konuştu. Konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçen kurum ve paydaşlara teşekkür eden Başkan Ertaş, tüm vatandaşları iki gün sürecek etkinliklere katılmaya davet etti.

"Zeytin kültürümüzün en derin mirasıdır"

Kaymakam Ahmet Odabaş ise zeytinin tarihsel, kültürel ve ekonomik önemine dikkat çekti. Binlerce yıldır kök salan zeytin ağacının kutsal bir emanet olduğunu vurgulayan Odabaş, "Binlerce yıldır bu topraklara kök salmış, kadim uygarlıkların 'ölmez ağaç' olarak tanımladığı zeytinin gölgesinde bugün bir kez daha bir aradayız. Hasat sezonunu kazasız belasız tamamlamış olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu emek, bu alın teri her türlü takdiri hak ediyor" ifadelerini kullandı. Zeytinin Edremit için taşıdığı anlamın yalnızca ekonomik olmadığını vurgulayan Odabaş, "Zeytin; Edremit'te soframızın bereketi, evlatlarımızın rızkı, kültürümüzün en derin mirasıdır. Dallardan süzülen her bir damla yağ, ilçemizin ekonomisine katkı sunarken hanelerimize de umut taşımaktadır" dedi.

Gelecek kuşaklara karşı sorumluluk vurgusu yapan Odabaş, Meci geleneğinin bu açıdan büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Zeytin ağacı bizlere sadece geçmişten kalan bir miras değildir. O, çocuklarımızın rızkından ödünç aldığımız ve geleceğe eksiksiz devretmek zorunda olduğumuz kutsal bir emanettir. Bu nedenle bugün burada yaşattığımız Meci ruhu, sadece bir gelenek değil, geleceğe bırakacağımız en kıymetli değerdir" diye konuştu. Kaymakam Odabaş, dayanışma ve imece kültürünün önemine dikkat çekerek tüm üreticilere teşekkür etti ve hasadın bereketli olmasını diledi.

Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Oya Ocaktan da dört yıldır Edremit Belediyesi iş birliğiyle Meci Şenliği'ni düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Birinci gün keşkek, pilav ve ayran ikramıyla sona erdi

Edremit Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisinin ardından meydandaki program sona erdi. Şenliğin ilk günü kapsamında yöresel zeytinyağlı yemek yarışması düzenlendi. Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünde oluşturulan Meci Meydanı'nda zeytin stantları kuruldu, atölye ve workshop çalışmaları yapıldı, zeytin pazarı açıldı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş ve protokol üyeleri, davul-zurna eşliğinde geleneksel keşkek dövme etkinliğine katıldı. Birinci gün programı, keşkek, pilav ve ayran ikramıyla sona erdi.

Şenlik ikinci gününde devam edecek

MECİ Şenliği'nin ikinci günü, saat 11.00'de Selin Ertür Zeytinyağ Fabrikası (Selatin Zeytinyağları) bahçesinde düzenlenecek Geleneksel MECİ Yolculuğu ile başlayacak. Etkinlikte sembolik hasat, canlandırmalar, mizansen gösterileri, çekilişler ve zeytin sofrası yer alacak. Saat 16.00'da Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde "Gelenekten Geleceğe Zeytin Yolculuğumuz" paneli düzenlenecek. Panelde Evren Ertür, Sinan Kahyaoğlu ve Ekrem Yanboluğlu konuşmacı olarak yer alacak, moderatörlüğü Murat Küçükçakır üstlenecek.

Aynı merkezde yapılacak "MasterChef Gözünden Edremit Mutfağı" panelinde ise moderatör Gökhan Bayram, MasterChef yarışmacıları Eray Aksungur, Rıfat Yurttaş ve Esra Tokelli ile Edremit mutfağını ele alacak. Şenlik, saat 20.00'de Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ali Altay konseri ile sona erecek