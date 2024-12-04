Balıkesir'in Edremit ilçesinde açıklarında 14'ü çocuk 20 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Edremit açıklarında rutin devriye nöbetindeki Sahil Güvenlik botu KB-11, Midilli Adası'na doğru hareket eden lastik botu durdurarak içerisindeki 14'ü çocuk 20 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.
Haklarında yasal işlemler yapılan düzensiz göçmenler Balıkesir Göç İdaresi Merkezine gönderilirken, insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Edremit'te Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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