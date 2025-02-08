Edremit\'te Kaçak Makaron Operasyonu

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 621 bin 200 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada 621 bin 200 doldurulmuş makaron, 354 bin mükerrer bandrollü boş makaron, 24 bin boş sigara paketi, 28 bin şeffaf kilitli poşet ve 60 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlılar M.B. ve A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.