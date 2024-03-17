Edremit\'te motorlu yamaç paraşütü kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Maçın iptal edilmesi gerekirdi'

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta yaşanan olaylara ilişkin konuşan İsmail Kartal, oyuncusuna atılan maddenin maçın iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Kartal, Trabzonspor'u iyi analiz ederek geldiklerini ve maçın ilk yarısında iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Ancak ikinci yarıda tribün saldırısına uğradıklarını ve oyunlarının bozulduğunu ifade etti. Kartal, hakemin maçı iptal etmemesine de tepki gösterdi ve Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki gerilimin nedenini anlamadığını dile getirdi.