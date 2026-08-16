Edremit'te Orman Yangını Çıktı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırsal Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği tahmin edilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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