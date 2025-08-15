Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Kazdağları Hasanboğuldu mevkisinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, 50 yangın işçisi ve 2 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonrasında, yangın kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Edremit'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?