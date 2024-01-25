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Edremit'te PKK propagandası yapan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Edremit'te PKK propagandası yapan firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer R'nin Edremit'te olduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan hükümlü, Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Edremit\'te PKK propagandası yapan firari hükümlü yakalandı
25.01.2024 - 14:55,
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer R'nin Edremit'te olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyon sonucu yakalanan hükümlü, Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Edremit, PKK, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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