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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer R'nin Edremit'te olduğunu belirledi.
Ekiplerin düzenlediği operasyon sonucu yakalanan hükümlü, Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Son Dakika › Güncel › Edremit'te PKK propagandası yapan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika