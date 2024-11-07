Edremit'te Sarıkız Mahallesi'nde Doğal Gaz Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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Edremit'te Sarıkız Mahallesi'nde Doğal Gaz Çalışmaları Başlıyor

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Sarıkız Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarının bu ay başlayacağını duyurdu. Başkan Ertaş, doğal gazın ilçenin her mahallesine ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

07.11.2024 14:34
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(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, mahalle muhtarları ve meslek odaları buluşmalarında, Sarıkız Mahallesi'ndeki doğal gaz çalışmalarının bu ay başlayacağını açıkladı.

Edremit Belediyesi'nde her ay Belediye Meclisi toplantısı öncesinde düzenlenen muhtarlar ve meslek odaları toplantılarında, ilçe genelindeki güncel projeler ve vatandaşların taleplerine yönelik çalışmalar detaylı olarak ele alınıyor. Kasım ayı toplantısında da Başkan Ertaş, halkı yakından ilgilendiren önemli bir kararı duyurdu.

Başkan Ertaş, Sarıkız Mahallesi'nde Ali İleri Caddesi ile anayol arasında kalan bölümünde doğal gaz altyapısı kurulumu için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve çalışmaların kasım ayında başlayacağını belirtti. Doğal gaz hizmetine erişimin sağlanması ile Sarıkız Mahallesi sakinlerinin daha temiz, güvenilir ve ekonomik bir enerji kaynağına kavuşacağını belirten Ertaş, projenin hızla tamamlanması için belediye olarak Aksagaz ile koordineli çalışacaklarını kaydetti.

Başkan Ertaş, "Edremit'in her mahallesine doğal gazın en kısa sürede ulaşmasını arzuluyoruz. Sarıkız Mahallesi'nde başlayacak bu proje ile vatandaşlarımızın uzun zamandır beklediği doğalgaz hizmetine kavuşmuş olacaklar" dedi.

Güre İskelesi'ne kadar doğal gaz çalışmaları 2025 programında

Ertaş, sadece Sarıkız Mahallesi'nde değil, ilçe genelinde doğal gaz erişimini artırma hedefinde olduklarını da sözlerine ekledi. Aksagaz ile yapılan görüşmeler sonucunda 2025 yılı çalışma programına dahil edilen projeler arasında, Güre İskelesi Mahallesi'ne kadar uzanan bir doğal gaz hattının döşenmesi de bulunduğunu dile getirdi.

Bozulan yollar kısa sürede yapılacak

Ertaş, doğal gaz altyapısının berberinde yolların kazılması gibi olumsuz durumları da getireceğinin ancak bozulan cadde ve sokakların hızla düzeltilmesi amacıyla gerekli hazırlıların yapıldığını, en kısa süre içerisinde düzemelerin yapılacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit'te Sarıkız Mahallesi'nde Doğal Gaz Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

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