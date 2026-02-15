Edremit'te Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kömür yüklü tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, şoför kabininde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale - İzmir kara yolunun otogar kavşağında meydana gelen kazada İ.E'nin kullandığı 63 AFF 480 plakalı tır ile A.T. yönetimindeki 10 ALA 096 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı.

Tır sürücüsü İ.E., darbe alan kabin içerisinde sıkışarak yaralandı. Ticari araç sürücüsü A.T. ise kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından, olay yerine sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yan yatan tırın Şoför kabininde mahsur kalan sürücüyü çıkarmak için kurtarma çalışması başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan tır şoförü İ.E., 112 Acil Sağlık ekiplerine olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, devrilen tırın ve hafif ticari aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.