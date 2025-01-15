Edremit\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, başlatılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelinin Tekirdağ'dan Edremit'e yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getireceği belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, durdurulan yolcu otobüsünde ekipler, M.A.'yı gözaltına aldı. Otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramada bir valiz içinde 2 kilo 247 gram sentetik uyuşturucu madde, 12 sentetik uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli M.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.