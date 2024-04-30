Edremit'te yapılan huzur ve güven uygulamasında 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Edremit'te yapılan huzur ve güven uygulamasında 8 şüpheli yakalandı

Edremit\'te yapılan huzur ve güven uygulamasında 8 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı. Uygulama kapsamında 1114 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 8 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, bir ruhsatsız tabanca, 2 mermi ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İş yerleri ve araçlar da denetlendi ve cezalar uygulandı.

30.04.2024 09:37
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok "asayiş ve trafik" uygulaması yaptı.

23 ekip, 6 Çevik Kuvvet timi ile 75 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 219 personel ile gerçekleştirilen uygulamada 1114 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı gözaltına alındı.

Uygulamada, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 mermi, 10 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, 21 umuma açık iş yeri ile 56 araç denetlendi. Bir işletmeye kapalı alanda tütün ürünü kullandırmaktan idari ceza uygulandı. 16 araç sürücüsüne toplam 101 bin 701 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten menedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edremit'te yapılan huzur ve güven uygulamasında 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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