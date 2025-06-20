Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
C.K. (33) idaresindeki 10 M 1536 plakalı yolcu minibüsü, Çanakkale-Edremit kara yolu Ayvalıburun mevkisinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangını söndürmek isterken elinden yaralanan sürücü C.K. ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Son Dakika › Güncel › Edremit'te Yolcu Minibüsünde Yangın Çıktı - Son Dakika
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