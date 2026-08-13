Edremit'teki Orman Yangınında 7-8 Vatandaş Tahliye Edildi
Edremit'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken 7-8 vatandaş tahliye edildi.
'7-8 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK'
Edremit ilçesindeki orman yangınına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Havran Kaymakamı ve Edremit Kaymakam Vekili Muhammed Evlice ile Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınla ilgili inceleme yaptı. Kaymakam Evlice, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz yangına hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Şu an yerleşim yerlerine yakın olan bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı. Diğer taraflarda yangına müdahale uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor. 7-8 vatandaşımızı tahliye ettik" dedi.
Öte yandan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Şevki MORALI/BALIKESİR (Havran),
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