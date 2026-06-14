Edremit Yarı Maratonu'na Yoğun İlgi: 550 Amatör ve Profesyonel Sporcu Mücadele Etti

(BALIKESİR) - Edremit Yarı Maratonu, Güre Mahallesi sahilinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kuzey Ege'nin doğal güzellikleri ile Kazdağları'nın özel atmosferinde düzenlenen organizasyonda, yaklaşık 550 amatör ve profesyonel sporcu mücadele etti.

Edremit Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Edremit Yarı Maratonu kapsamında 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve 5 kilometrelik halk koşusu olmak üzere üç farklı parkurda yarışlar gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcuların katıldığı organizasyonda yarışmacılar, hem rekabet heyecanını yaşadı hem de ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Güre sahilinden başlayan yarışlar boyunca sporcular, Körfez'in manzarası eşliğinde parkurları tamamlarken, vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi göstererek sporculara destek verdi. Büyük bir coşku ve centilmenlik içerisinde geçen yarışlar yine Güre sahilinde sona erdi.

21 kilometrelik yarı maratonda erkeklerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ufuk Arda birinci olurken, Suat Karoğlu ikinci, Ali Bulut ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Çiğdem Gülgeç Akduman birinciliği elde etti. Selin Pamir ikinci, Gülcan Aksoy ise üçüncü oldu.

10 kilometre yarışında erkeklerde Okan Yumuk birinciliği elde ederken, Berk Öztürk ikinci, Ahmet Zeki Özkan üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Özlem Işık birinci, Dilara Baytaroğlu ikinci ve Büşra Özdemir üçüncü oldu.

5 kilometrelik Halk Koşusu'nda erkeklerde Yasin Buğahan birinci olurken, Mustafa Ali Gezgin ikinci, Volkan Görer üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hatice Özgür birinciliği elde ederken, Handan Türkyılmaz ikinci, Yılay Seçer ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci, Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer ile Edremit İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından takdim edildi.

Başkan Ertaş, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yarı maratonun ilçenin tanıtımına ve spor turizmine önemli katkı sağladığını belirtti.

Ertaş, "Bugün Güre'de çok güzel bir heyecana hep birlikte tanıklık ettik. İlk kez düzenlediğimiz Edremit Yarı Maratonu'nda yüzlerce sporcuyu ilçemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Kazdağları'nın eşsiz doğası, Körfezimizin güzellikleri ve Güre'nin misafirperverliğiyle sporcularımıza unutulmaz bir deneyim sunduk. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Edremit'i sadece turizm ve kültürün değil sporun da önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, gönüllülerimize, destek veren kurumlarımıza, sağlık ve güvenlik ekiplerimize teşekkür ediyor, yarışlara katılan tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Yarı maratonun gelecek yıllarda geliştirilerek geleneksel hale getirilmesi hedeflenirken, spor organizasyonları aracılığıyla ilçenin ulusal ve uluslararası alanda daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.