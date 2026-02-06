Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Afetlere Karşı "Dirençli Kent" Hamlesi

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in göreve gelmesinin ardından kurulan Afet İşleri Müdürlüğü, bilinçli toplum ve dirençli kent hedefiyle yürüttüğü kapsamlı çalışmalarına devam ediyor.

Toplum temelli afet yönetimini esas alan Efeler Belediyesi, "Mahalle Afet Gönüllülük Sistemi" projesini hayata geçirerek, mahallelerde hızlı ve etkin müdahale için güçlü bir koordinasyon ağı oluşturdu. Muhtarlara yönelik düzenlenen Afet Farkındalık Konferansı'nın ardından her muhtara deprem çantası dağıtılırken, muhtarlıklara da Aile Afet Müdahale Planları asıldı.

"Afet Destek Konteynerleri" projesi hayata geçirildi

Anıl Yetişkin'in talimatıyla belediye personeline yönelik eğitimler aralıksız sürdürüldü. Temel yangın eğitimi ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün Temel İlk yardım Eğitimleri belediye çalışanlarına planlı şekilde verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personel sertifikalarını aldı.

Efeler Belediyesi'ne bağlı gündüz bakımevlerinde deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirilirken, tüm müdürlüklere yangın söndürme cihazları dağıtıldı ve düzenli bakım çalışmaları başlatıldı. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele eğitimleri düzenlenerek belediye personelinin sahadaki müdahale kapasitesi güçlendirildi.

İlçe genelindeki toplanma alanlarının levhaları güncellenerek tüm mahallelerde görünür hale getirildi. İlçe Afet Müdahale Planı ve Efeler Belediyesi Afet Müdahale Planı yenilenerek görev dağılımları revize edildi.

Afetlere ilk 72 saat içinde müdahaleyi kolaylaştırmak amacıyla "Afet Destek Konteynerleri" projesi hayata geçirildi. Kurtuluş ve Mimar Sinan Mahalleleri'ne yerleştirilen konteynerlerin, tüm mahallelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurduk ve çalışmaları hızla başlattık"

Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Efeler Arama Kurtarma Ekibi (EFAK), sel, orman yangını ve deprem gibi afetlerde aktif görev alarak, sahada destek çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca EFAK, doğayla iç içe yaşam bilincini artırmak amacıyla "Kente Bir Mola, Doğaya Merhaba" sloganıyla doğa yürüyüşleri düzenleyerek, vatandaşların afet bilincini sosyal etkinliklerle destekledi.

6 Şubat depremlerinin 3. yılında açıklamada bulunan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, afetlere karşı hazırlığın bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı. Yetişkin, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük acı, bizlere bir kez daha gösterdi ki afetlere karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Bu nedenle göreve gelir gelmez Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurduk ve çalışmaları hızla başlattık. Amacımız, Efeler'de yaşayan her vatandaşımızın kendini güvende hissettiği bir kent oluşturmak, tüm çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz" dedi.