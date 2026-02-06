Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Afetlere Karşı "Dirençli Kent" Hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Afetlere Karşı "Dirençli Kent" Hamlesi

06.02.2026 13:00  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, Afet İşleri Müdürlüğü ile afetlere karşı hazırlık çalışmaları başlattı. Mahalle Afet Gönüllülük Sistemi projesi ve 'Afet Destek Konteynerleri' ile toplumu bilinçlendirmeye yönelik adımlar atılıyor.

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in göreve gelmesinin ardından kurulan Afet İşleri Müdürlüğü, bilinçli toplum ve dirençli kent hedefiyle yürüttüğü kapsamlı çalışmalarına devam ediyor.

Toplum temelli afet yönetimini esas alan Efeler Belediyesi, "Mahalle Afet Gönüllülük Sistemi" projesini hayata geçirerek, mahallelerde hızlı ve etkin müdahale için güçlü bir koordinasyon ağı oluşturdu. Muhtarlara yönelik düzenlenen Afet Farkındalık Konferansı'nın ardından her muhtara deprem çantası dağıtılırken, muhtarlıklara da Aile Afet Müdahale Planları asıldı.

"Afet Destek Konteynerleri" projesi hayata geçirildi

Anıl Yetişkin'in talimatıyla belediye personeline yönelik eğitimler aralıksız sürdürüldü. Temel yangın eğitimi ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün Temel İlk yardım Eğitimleri belediye çalışanlarına planlı şekilde verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personel sertifikalarını aldı.

Efeler Belediyesi'ne bağlı gündüz bakımevlerinde deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirilirken, tüm müdürlüklere yangın söndürme cihazları dağıtıldı ve düzenli bakım çalışmaları başlatıldı. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele eğitimleri düzenlenerek belediye personelinin sahadaki müdahale kapasitesi güçlendirildi.

İlçe genelindeki toplanma alanlarının levhaları güncellenerek tüm mahallelerde görünür hale getirildi. İlçe Afet Müdahale Planı ve Efeler Belediyesi Afet Müdahale Planı yenilenerek görev dağılımları revize edildi.

Afetlere ilk 72 saat içinde müdahaleyi kolaylaştırmak amacıyla "Afet Destek Konteynerleri" projesi hayata geçirildi. Kurtuluş ve Mimar Sinan Mahalleleri'ne yerleştirilen konteynerlerin, tüm mahallelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurduk ve çalışmaları hızla başlattık"

Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Efeler Arama Kurtarma Ekibi (EFAK), sel, orman yangını ve deprem gibi afetlerde aktif görev alarak, sahada destek çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca EFAK, doğayla iç içe yaşam bilincini artırmak amacıyla "Kente Bir Mola, Doğaya Merhaba" sloganıyla doğa yürüyüşleri düzenleyerek, vatandaşların afet bilincini sosyal etkinliklerle destekledi.

6 Şubat depremlerinin 3. yılında açıklamada bulunan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, afetlere karşı hazırlığın bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı. Yetişkin, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük acı, bizlere bir kez daha gösterdi ki afetlere karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Bu nedenle göreve gelir gelmez Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurduk ve çalışmaları hızla başlattık. Amacımız, Efeler'de yaşayan her vatandaşımızın kendini güvende hissettiği bir kent oluşturmak, tüm çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Efeler, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Afetlere Karşı 'Dirençli Kent' Hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:08:55. #7.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Afetlere Karşı "Dirençli Kent" Hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.