Efeler Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi'nde Verilen Eğitimlere Gençlerden Yoğun İlgi

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), sunduğu imkanlarla çocukların ve gençlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Merkezde verilen eğitimlere gençler, yoğun ilgi gösteriyor.

Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren DİGEM; 15-29 yaş arası gençlere yönelik eğitimlerinin yanı sıra, daha küçük yaş gruplarına da teknoloji bilinci kazandırıyor. 10-15 yaş arası çocuklar için düzenlenen programlar ile erken yaşta farkındalık oluşturulurken, 6-14 yaş grubuna yönelik robotik kodlama ve Scratch eğitimleriyle teknolojiyle üretken bir ilişki kurulması destekleniyor.

Merkezde verilen eğitimler arasında dijital tasarım, dijital pazarlama, veri analizi, yapay zeka, yazılım, e-ticaret, 3D modelleme ve grafik tasarım gibi günümüzün ve geleceğin öne çıkan alanları yer alıyor.

Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında kurulan merkez, gençlerin dijital dünyada daha donanımlı bireyler olarak yer almasını hedefliyor.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, projeye ilişkin, "Gençlerimizin değişen dünyaya uyum sağlayabilmesi için onlara doğru araçları sunmak zorundayız. Dijital Gençlik Merkezi'miz, bilgiye erişimi kolaylaştıran, üretimi teşvik eden ve gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaran bir merkezdir. Amacımız; sadece bugünü değil, yarını da inşa eden, düşünen, üreten ve geliştiren bir gençlik yetiştirmektir. Efeler'de her gencin kendini keşfedebileceği ve geliştirebileceği alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.