Efeler Belediyesi, İlçedeki Parkları Daha Güvenli ve Konforlu Hale Getiriyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilçe genelindeki parklar ve yeşil alanlar daha modern, güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan parklarda kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde park zeminleri yenileniyor, özellikle çocuk oyun alanlarında güvenliği artırmak amacıyla kauçuk zemin döşemeleri yapılıyor. Böylece çocukların daha güvenli ortamlarda vakit geçirmesi sağlanıyor.

Parklarda uzayan çimler düzenli olarak biçilirken, ağaçlar da hem estetik hem de sağlıklı gelişimleri için budanıyor. Yıpranan oyun grupları, oturma alanları ve dinlenme noktaları elden geçirilerek bakım ve onarımdan geçiriliyor; ihtiyaç duyulan alanlarda ise tamamen yenileniyor. Çalışmalar sayesinde parklar, vatandaşların daha huzurlu, temiz ve keyifli vakit geçirebileceği yaşam alanlarına dönüştürülüyor.

Vatandaşlar da parkların daha temiz ve daha güvenli olduğunu belirterek, başta Belediye Başkanı Anıl Yetişkin olmak üzere emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür ediyor.