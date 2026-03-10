Efeler Belediyesi'nden M. Doğan Uluergüven Parkı'nda Yenileme Çalışması

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, M. Doğan Uluergüven Parkı'nı yeniledi. Çalışmalar kapsamında parkın çocuk oyun alanı ve dinlenme bölümlerinde çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından M. Doğan Uluergüven Parkı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarla çocuk oyun grubundaki oyuncaklar yenilenirken, salıncak sayısı da artırıldı.

Parka özel gereksinimli çocukların kullanabilmesi için engelli salıncağı yerleştirildi. Çocukların güvenliğini artırmak amacıyla oyun alanındaki zemin kaplamaları da yenilendi. Parktaki dinlenme alanları düzenlenerek yeni ahşap banklar ve piknik masaları yerleştirildi.

Vatandaşlar, çalışmalar için Başkan Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti.