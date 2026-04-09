Efeler Belediyesi'nde Taşınmaz Satışları ve La Perla Projesi Tartışmaları

Efeler Belediyesi'ne ait 71 taşınmazın satışı için Başkan Anıl Yetişkin'e verilen yetki, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin itirazlarına rağmen CHP'li üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi. Bu karar, 'Efeler'in geleceği mi satılıyor?' sorusunu gündeme getirdi.

La Perla Projesi, CHP'li yönetimin en çok eleştirildiği konuların başında geliyor. İmar ve yönetmeliklere aykırı olduğu iddialarıyla müfettiş incelemesi süren projeye iskan verilmesi, hukuki risklerin göz ardı edildiği yönünde tartışmalara yol açtı. Başkan Yetişkin'in sorumluluğu üstlenmesi eleştirileri artırdı ve projede yer alan 53 taşınmazın sadece 17'sinin satılabilmesi, yönetimin planlama zafiyetini ortaya koydu.

MHP Grup Sözcüsü Mehmet Uysal, belediyenin gayrimenkul satarak borç kapatma yönteminin sürdürülebilir olmadığını ve Efeler'in geleceğini ipotek altına aldığını belirtti. Muhalefet, CHP'li yönetimin üretim ve yatırım yerine 'elden çıkarma' politikası izlediğini, bu durumun belediyenin varlıklarını azalttığını savunuyor.

La Perla Projesi'ndeki kat karşılığı oranlarının düşüklüğü de eleştiriliyor; başlangıçta yüzde 35 olarak ifade edilen oranların yüzde 29 seviyelerine gerilediği iddiaları, kamu zararına yol açtığı yönünde tartışmaları güçlendirdi. Ayrıca, belediyenin mevcut gelir kaynaklarını etkin kullanamaması, tenis kortlarından kira geliri kaybı ve jeotermal firmalardan alacak tahsil edilememesi gibi sorunlar olarak öne çıkıyor.

Hizmet üretiminde de eleştiriler var; Efeler genelinde asfalt ve altyapı çalışmalarının yetersiz kalırken, La Perla Projesi'nin bulunduğu sokakta özel asfalt uygulaması yapılması, önceliklerin sorgulanmasına neden oldu. Tüm bu gelişmeler, Efeler Belediyesi'nin mali yönetimi ve öncelikleri konusunda soru işaretleri doğuruyor. Önümüzdeki süreçte, La Perla Projesi'ne ilişkin müfettiş incelemesinin sonucu ve satışına karar verilen 71 taşınmazın akıbeti, siyasi tartışmaların merkezinde olmaya devam edecek.