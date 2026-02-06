Efeler Belediyesi'nden Çöp Evlerde Kapsamlı Temizlik Çalışması

(AYDIN)- Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer ve Mesudiye mahallelerinde tespit edilen çöp evlerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir kentte yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer ve Mesudiye mahallelerinde tespit edilen çöp evlere yönelik kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Kemer Mahallesi 1819 Sokak ile Mesudiye Mahallesi 1637 Sokak'ta bulunan iki ayrı çöp evi temizledi. Çalışmalar sırasında evlerden toplam 13 kamyon çöp çıkarıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de devreye girerek evlerde ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda evler, yeniden sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılabilir hale getirildi.

Vatandaşlar, çevre temizliği ve halk sağlığına verdiği önem dolayısıyla Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye personeline teşekkür etti.