Efeler Belediyesi Digem, Çocuklar ve Gençleri Geleceğin Mesleklerine Hazırlıyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), ara tatilde de ücretsiz kurslarıyla çocukları ve gençleri geleceğin mesleklerine hazırlıyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Gençlerimizin dijital dünyada daha güçlü yer alabilmeleri için önemli bir adım attık. Bu merkez, onların yeni teknolojilere daha kolay erişmesini sağlayacak ve yarının mesleklerine bugünden hazırlanmasına katkı sunacak" dedi.

Yetişkin'in vizyon projelerinden Dijital Gençlik Merkezi, ara tatilde de çocukların ve gençlerin buluşma noktası oluyor. DİGEM, gençlere ve çocuklara sunduğu ücretsiz kurslarla hem eğitimde fırsat eşitliği yaratıyor hem de Efeler'in dijital geleceğine yön veriyor.

Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında hayata geçirilen merkez; Efelerli gençlere ücretsiz eğitim imkanı sunarak onların dijital dünyada daha güçlü bireyler olarak yer almasına katkı sağlıyor.

Kurtuluş Mahallesi 2041 Sokak No: 2 adresinde hizmet veren merkez, 15-29 yaş arası gençlere dijital beceriler kazandırmayı ve istihdam süreçlerine katkı sağlamayı amaçlarken; 10-15 yaş grubundaki çocuklar ve ergenlerde de geleceğin meslekleri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Teknolojik donanımlarla zenginleştirilen eğitim ve etkinlik alanlarıyla dikkati çeken merkez, ara tatil süresince yoğun ilgi görüyor.

18-29 yaş arası gençlere yönelik ücretsiz eğitim programlarıyla dijital tasarım, dijital pazarlama, veri analizi, yapay zeka, yazılım, e-ticaret, 3D modelleme ve grafik tasarım alanlarında geleceğin mesleklerine yön verecek bilgi ve beceriler kazandırılıyor. Bunun yanı sıra belediye tarafından 6-14 yaş arası çocuklar için robotik kodlama ve "Scratch" kursları da düzenlenerek erken yaşta teknoloji bilinci oluşturuluyor.

Yetişkin, Dijital Gençlik Merkezi'nin yalnızca bir eğitim merkezi olmadığını, aynı zamanda geleceğin liderlerini ve girişimcilerini yetiştiren bir proje olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimizin dijital dünyada daha güçlü yer alabilmeleri için önemli bir adım attık. Bu merkez, onların yeni teknolojilere daha kolay erişmesini sağlayacak ve yarının mesleklerine bugünden hazırlanmasına katkı sunacaktır" diye konuştu.

Ara tatilde de eğitimlerin kesintisiz sürdüğünü belirten Yetişkin, çocukların ve gençlerin tatil dönemini verimli geçirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.