Efeler Belediyesi Digem, Çocuklar ve Gençleri Geleceğin Mesleklerine Hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Efeler Belediyesi Digem, Çocuklar ve Gençleri Geleceğin Mesleklerine Hazırlıyor

28.01.2026 15:09  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) aracılığıyla ara tatilde gençlere ve çocuklara ücretsiz kurslar sunarak dijital becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Merkez, geleceğin mesleklerine hazırlık yapıyor ve katılımcılarına yeni teknolojilere erişim imkanı sağlıyor.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), ara tatilde de ücretsiz kurslarıyla çocukları ve gençleri geleceğin mesleklerine hazırlıyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Gençlerimizin dijital dünyada daha güçlü yer alabilmeleri için önemli bir adım attık. Bu merkez, onların yeni teknolojilere daha kolay erişmesini sağlayacak ve yarının mesleklerine bugünden hazırlanmasına katkı sunacak" dedi.

Yetişkin'in vizyon projelerinden Dijital Gençlik Merkezi, ara tatilde de çocukların ve gençlerin buluşma noktası oluyor. DİGEM, gençlere ve çocuklara sunduğu ücretsiz kurslarla hem eğitimde fırsat eşitliği yaratıyor hem de Efeler'in dijital geleceğine yön veriyor.

Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında hayata geçirilen merkez; Efelerli gençlere ücretsiz eğitim imkanı sunarak onların dijital dünyada daha güçlü bireyler olarak yer almasına katkı sağlıyor.

Kurtuluş Mahallesi 2041 Sokak No: 2 adresinde hizmet veren merkez, 15-29 yaş arası gençlere dijital beceriler kazandırmayı ve istihdam süreçlerine katkı sağlamayı amaçlarken; 10-15 yaş grubundaki çocuklar ve ergenlerde de geleceğin meslekleri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Teknolojik donanımlarla zenginleştirilen eğitim ve etkinlik alanlarıyla dikkati çeken merkez, ara tatil süresince yoğun ilgi görüyor.

18-29 yaş arası gençlere yönelik ücretsiz eğitim programlarıyla dijital tasarım, dijital pazarlama, veri analizi, yapay zeka, yazılım, e-ticaret, 3D modelleme ve grafik tasarım alanlarında geleceğin mesleklerine yön verecek bilgi ve beceriler kazandırılıyor. Bunun yanı sıra belediye tarafından 6-14 yaş arası çocuklar için robotik kodlama ve "Scratch" kursları da düzenlenerek erken yaşta teknoloji bilinci oluşturuluyor.

Yetişkin, Dijital Gençlik Merkezi'nin yalnızca bir eğitim merkezi olmadığını, aynı zamanda geleceğin liderlerini ve girişimcilerini yetiştiren bir proje olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimizin dijital dünyada daha güçlü yer alabilmeleri için önemli bir adım attık. Bu merkez, onların yeni teknolojilere daha kolay erişmesini sağlayacak ve yarının mesleklerine bugünden hazırlanmasına katkı sunacaktır" diye konuştu.

Ara tatilde de eğitimlerin kesintisiz sürdüğünü belirten Yetişkin, çocukların ve gençlerin tatil dönemini verimli geçirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Belediye, Gençlik, Efeler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi Digem, Çocuklar ve Gençleri Geleceğin Mesleklerine Hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
FIFA’nın eski Başkanı Blatter, ABD’deki Dünya Kupası’na boykot çağrısı yaptı FIFA'nın eski Başkanı Blatter, ABD'deki Dünya Kupası'na boykot çağrısı yaptı
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:51
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 16:47:51. #7.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Digem, Çocuklar ve Gençleri Geleceğin Mesleklerine Hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.