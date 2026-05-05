Efeler Belediyesi'nden İlçedeki Parklarda Yenileme Çalışması

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alanları daha modern, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturmak için parklarda başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Yedi Eylül Mahallesi'ndeki Şehit Akif Karabulut Parkı ve Kemer Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakkı Uyar Parkı'nda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Çocuklar için daha güvenli, aileler için daha keyifli

Ekiplerin yoğun mesaisiyle parklardaki oyun gruplarının bakımları titizlikle tamamlanırken, miniklerin güvenliği için eskiyen kauçuk zeminler tamamen yenilendi. Ailelerin açık havada huzurla zaman geçirebilmesi amacıyla yeni piknik masalarının montajı yapıldı. Parkların estetik dokusu ise toprakla buluşturulan rengarenk çiçeklerle taçlandırıldı.

Yenilenen yüzüyle mahalle sakinlerinin kullanımına sunulan parklar, vatandaşlardan tam not aldı. Mahallelerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyan Efeler halkı, özellikle çocukların güvenliğinin ön planda tutulması ve parkların bakımlı hale getirilmesi dolayısıyla Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkürlerini iletti.