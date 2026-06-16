Efeler Belediyesi'nden İlçe Genelinde 7/24 Temizlik Mesaisi - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden İlçe Genelinde 7/24 Temizlik Mesaisi

16.06.2026 10:32  Güncelleme: 11:59
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Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için günün ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar çalışıyor. Çeştepe, Osman Yozgatlı, Adnan Menderes, Ilıcabaşı, Cuma ve Tepecik mahallelerinde yoğun mesai harcayan ekipler, sokak ve kaldırımları süpürüp atıkları topladı.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha temiz, sağlıklı, hijyenik ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için günün ilk ışıklarından gecenin geç saatlerine kadar çalışmalarına devam ediyor.

Efeler genelinde sürdürülen kapsamlı temizlik faaliyetleri kapsamında belediye ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki mahalle, cadde ve sokakları pırıl pırıl hale getirmeyi sürdürüyor. Cadde, sokak ve kaldırımları tek tek süpüren ekipler, çevre temizliğinin yanı sıra kent estetiğine de katkı sunuyor.

Temizlik çalışmalarının yeni adresleri ise Çeştepe, Osman Yozgatlı, Adnan Menderes, Ilıcabaşı, Cuma ve Tepecik mahalleleri oldu. Söz konusu mahallelerde yoğun mesai harcayan ekipler, sokak ve kaldırımlarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Süpürme faaliyetlerinin yanı sıra çevrede biriken atıklar da toplanarak mahalleler daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

Vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Adnan Menderes, Belediye, 3. Sayfa, Tepecik, Efeler, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi'nden İlçe Genelinde 7/24 Temizlik Mesaisi - Son Dakika

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