Efeler Belediyesi, Parklara Renk Katıyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kemer Mahallesi'nde bulunan Şehit Önder Ayıklar Parkı ile Girne Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Şenol Akar Parkı'ndaki dekoratif boyama çalışmalarını tamamladı.

Parklarda yer alan trafolarda ve çeşitli yüzeylerde zamanla oluşan görüntü kirliliği, Efeler Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla ortadan kaldırıldı. Yerlerine ise çocukların ilgisini çekecek, aynı zamanda eğitici ve öğretici nitelik taşıyan renkli ve eğlenceli görseller çizilip boyandı. Özellikle çocukların keyifle vakit geçirdiği park alanlarının daha güvenli, temiz ve estetik hale getirilmesini amaçlayan çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmaların, ilçe genelindeki diğer park ve yeşil alanlarda da devam edeceği bildirdi.