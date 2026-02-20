Efeler'de İlk İftar Sofrası Alanlı Mahallesi'nde Kuruldu - Son Dakika
Efeler'de İlk İftar Sofrası Alanlı Mahallesi'nde Kuruldu

20.02.2026 11:21  Güncelleme: 12:23
Efeler Belediyesi, ramazan ayı boyunca kuracağı iftar sofralarının ilkini Alanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, iftar öncesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek dayanışma ve kardeşlik mesajları verdi.

(AYDIN)- Efeler Belediyesi, ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kuracağı iftar sofralarının ilkini Alanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Efeler Belediye ramazan ayının ilk iftarını Alanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdi. İftar öncesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ezanın okunmasının ardından yemek dağıtımına katıldı. İftarın ardından vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yetişkin, ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu ifade etti. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Yetişkin, "Ramazan ayı; birlik olmanın, aynı sofrada buluşmanın ve gönülleri birleştirmenin ayıdır. Bu sofralar sadece yemek değil, dayanışma ve kardeşlik sofrasıdır" dedi.

Programa, Evrim Karakoz da katılarak Yetişkin'e eşlik etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Karakoz, ramazanın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı. Alanlı Mahalle Muhtarı Yalçın Savran ise mahallede böylesine kapsamlı bir iftar organizasyonu düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Efeler Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar programlarını sürdüreceği, ikinci programın Işıklı Mahallesi'nde yapılacağı bildirildi. Başkan Yetişkin, tüm vatandaşları bu anlamlı buluşmalara davet etti.

Kaynak: ANKA

