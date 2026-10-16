Efeler Belediyesi sağanak sonrası Alatepe ve Aşağı Kayacık'ta yolları ulaşıma açtı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi sağanak sonrası Alatepe ve Aşağı Kayacık'ta yolları ulaşıma açtı

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Efeler Belediyesi sağanak sonrası Alatepe ve Aşağı Kayacık\'ta yolları ulaşıma açtı
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Efeler Belediyesi, sağanak sonrası toprak ve malzeme birikintileri nedeniyle ulaşımın aksadığı Alatepe ve Aşağı Kayacık mahallelerindeki yolları temizleyerek ulaşıma açtı. Fen İşleri ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışmayla yollar güvenli hale getirildi.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, sağanak yağışın ardından toprak ve malzeme birikintileri nedeniyle ulaşımın aksadığı Alatepe ve Aşağı Kayacık mahallelerindeki yolları temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağanak yağışın ardından kırsal mahallelerde oluşan toprak ve malzeme birikintilerini temizlemek için çalışma yürüttü. İş makineleriyle gerçekleştirilen müdahalede, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için yollarda gerekli düzenlemeler yapıldı.

Alatepe ve Aşağı Kayacık mahallelerinde yürütülen çalışmaların ardından kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın kesintisiz sürmesi amacıyla çalışmalarını tamamladı.

Kaynak: ANKA
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