Efeler Belediyesi, Sosyal Desteklerle Dayanışma Ruhunu Güçlendiriyor

04.05.2026 11:21  Güncelleme: 12:29
(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin evde bakımdan giyim desteğine, gıda yardımından eşya teminine kadar geniş bir yelpazede sunduğu hizmetler, ilçede dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

Efeler Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal destek projeleriyle de fark yaratıyor. Başkan Anıl Yetişkin'in liderliğinde ivme kazanan sosyal projeler, binlerce vatandaşın yaşam kalitesini artırırken; "kimsesizlerin kimsesi" olma vizyonu sürüyor.

Evde bakım ile yüzler gülüyor

İlçede 5 Şubat'ta başlatılan evde bakım hizmetleri, özellikle yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlar için önemli bir destek sundu. Berber, kuaför ve ev temizliği gibi temel ihtiyaçları kapsayan hizmetten kısa sürede 600 vatandaş yararlandı.

Kardeş eli uzandı, talepler karşılık buldu

Mart 2025'te temelleri atılan "Kardeş Eli Projesi" de bugün bir dayanışma köprüsüne dönüştü. Gıda kolilerinden beyaz eşyaya kadar geniş bir ürün yelpazesinde hizmet veren proje, bugüne kadar binlerce talebi karşılayarak Efeler halkının zor günlerinde yanında oldu.

Giyim Noktasıile modern destek

Şubat ayında kapılarını açan Sosyal Destek Giyim Noktası ise sosyal belediyeciliğin en taze örneği olarak dikkati çekiyor. 16 Şubat'tan itibaren 200'ü aşkın aile, ihtiyaç duydukları kıyafetlere bu merkez aracılığıyla ulaştı. Yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan merkez, yardımlaşmayı bir "mağaza" konforunda ve insan onuruna yaraşır şekilde sunuyor.

Vatandaşlardan teşekkür

Belediyenin hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek Yetişkin'e teşekkür etti. Evde bakım hizmeti alan bir mahalle sakini, "Eskiden bu işler için dışarı çıkmakta zorlanıyorduk, şimdi belediyemiz ayağımıza kadar geliyor. Anıl Başkanımızdan ve ekiplerinden Allah razı olsun" derken; Giyim Noktası'ndan faydalanan bir başka vatandaş ise "Bize kendimizi çok değerli hissettiriyorlar, Efeler Belediyesi her an yanımızda" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

