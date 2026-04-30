Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı Ekiplerinden Vatandaşlara Evlerinde Destek

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) bünyesindeki uzman ekipler; yaşlılık, engellilik veya kronik rahatsızlıklar nedeniyle sokağa çıkmakta güçlük çeken vatandaşlara evlerinde destek veriyor.

Demans ve alzheimer gibi zorlu süreçler yaşayan, yatağa bağımlı ya da yürüme güçlüğü çeken vatandaşlar için seferber olan EFESYA ekipleri; berber, kuaför ve ev temizliği hizmetlerini profesyonel bir titizlikle sunuyor. İhtiyaç duyan her vatandaşların saç kesiminden kişisel bakımına, ev temizliğinden manevi desteğe kadar her türlü ihtiyacı karşılanıyor.

Hizmetin kalitesinden ve ekiplerin nezaketinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e ve belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Başkanımız sesimizi duydu, elimizi tuttu; Allah ondan razı olsun" diye konuştu.