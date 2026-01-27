Efeler'de Ara Tatil Tiyatro Şenliğine Dönüştü - Son Dakika
Efeler'de Ara Tatil Tiyatro Şenliğine Dönüştü

27.01.2026 17:17
Efeler Belediyesi, ara tatildeki çocukları Umurlu Şehit Mahir Yıldırım Konferans ve Tiyatro Salonu’nda “Örümcek Adam Karlar Ülkesinde” ve “Ağustos Böceği ile Karınca” adlı oyunlarla buluşturdu.

"Örümcek Adam Karlar Ülkesinde" ve "Ağustos Böceği ile Karınca" oyunlarının gösterimlerini Umurlulu çocuklarla birlikte izleyen Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, oyun öncesinde ve sonrasında miniklerle sohbet ederek, onların heyecanına ortak oldu. Çocukların sorularını tek tek yanıtlayan Yetişkin, ara tatilin keyfini çocuklarla paylaştı.

Renkli sahne dekorları ve eğlenceli karakterlerle buluşan çocuklara; doğa sevgisi, paylaşma, çalışkanlık ve arkadaşlık gibi kavramlar eğlenceli bir dille anlatıldı.

Yetişkin, "Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim en büyük motivasyonumuz. Ara tatili sadece dinlenme değil, öğrenme ve sanatla buluşma fırsatına dönüştürmek istedik. Çocuklarımızda bu coşku her şeye değer" dedi.

Kaynak: ANKA

