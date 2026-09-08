Efeler\'de kurtuluşun 104\'üncü yılına özel fener alayı

(AYDIN) - Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla Efeler'de düzenlenen fener alayında binlerce vatandaş bir araya geldi. Sokak sanatçıları ve bando takımıyla renklenen etkinlikte marşlar ve bağımsızlık sloganları atıldı.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla Efeler'de fener alayı düzenlendi. İstasyon Meydanı'nda saat 19.30'da başlayan yürüyüşe binlerce vatandaş Türk bayrakları ve meşalelerle katılırken, Efeler Belediyesi TIR'ı da Efeler Kent Orkestrası eşliğinde kentin farklı noktalarında marşlar çaldı. Adnan Menderes Bulvarı, Kıbrıs Caddesi, Kozdibi Meydanı ve Kütüphane Caddesi güzergahında ilerleyen yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de vatandaşları selamdı.

SOKAK SANATÇILARI VE FENERLERİN IŞIĞIYLA KENT RENKLENDİ

Sokak sanatçıları ve bando takımıyla renklenen etkinlikte marşlar ve bağımsızlık sloganları atıldı. Fener ışığıyla aydınlanan caddelerde, binaların balkonlarına çıkan vatandaşlar da ellerindeki bayraklarla coşkuyla destek verdi. Geniş katılımın sağlandığı fener alayında Başkan Yetişkin'e; YENİ Parti Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, YENİ Parti Efeler Kurucu İlçe Başkanı Kaan Erçetin, YENİ Parti Aydın İl Örgütü, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, YENİ Parti Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Aydınspor Taraftar Grubu, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş eşlik etti.

"BAĞIMSIZLIK EFELER'İN RUHUNDA VAR"

Yetişkin, kentin bağımsızlık ruhuna dikkati çekerek, "Bu akşam burada bu coşkuya ortak olan, kurtuluş ruhunu yeniden yaşatan tüm hemşehrilerime canıgönülden teşekkür ediyorum. Bağımsızlık Efeler'in ruhunda var. Bugün bu topraklarda özgür ve başı dik yaşayabiliyorsak, bunu başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarına ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların bize bıraktığı mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu.