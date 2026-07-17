Efeler Belediyesi, Kent Genelinde Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

(AYDIN)- Efeler Belediyesi, Umurlu, Cuma, Orta, Zeybek ve Mimar Sinan mahallelerinde eş zamanlı yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Yarın Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde çalışmalara başlayacağız. Daha sonra vakit kaybetmeden Yedi Eylül Caddesi'nde yenileme faaliyetlerimiz için harekete geçeceğiz" dedi.

Efeler Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürüttüğü yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Umurlu, Cuma, Orta, Zeybek ve Mimar Sinan mahallelerinde eş zamanlı çalışmalarını sürdüyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de Orta ve Cuma mahalleleri arasında 5 bin metrekarelik alanda devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Yolun mevcut durumu, uygulama süreci ve planlanan çalışmalarla ilgili ekipten bilgi alan Yetişkin, çalışanlara kolaylıklar dileyerek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

ÇALIŞMALAR FARKLI MAHALLELERDE SÜRECEK

Efeler Belediyesi'nin ulaşım hizmetlerine ara vermeden devam edeceğini belirten Yetişkin, "Yarın Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde çalışmalara başlayacağız. Daha sonra vakit kaybetmeden Yedi Eylül Caddesi'nde yenileme faaliyetlerimiz için harekete geçeceğiz. 2 ya da 3 aylık süreçte gerekli yerlerde yol yenileme çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bölge esnafı ve vatandaşlar da yol yenileme çalışmaları dolayısıyla Efeler Belediyesi'ne teşekkür etti.