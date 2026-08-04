Efeler Belediyesi\'nden vefa örneği

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı yeni yaşam alanlarından Pınardere Mahallesi'ndeki parka, mahallede üç dönem muhtarlık yapan merhum Muammer Tanrıverdi'nin adı verildi. Karar, ağustos ayı meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Pınardere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parkın ismi, ağustos ayı meclis toplantısında kararlaştırıldı. Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği önerge doğrultusunda, mahallede üç dönem muhtarlık görevini üstlenen ve yaşamı boyunca Pınardere'ye önemli hizmetlerde bulunan merhum Muammer Tanrıverdi'nin adı yeni parka verildi.

Mahalle halkı tarafından dürüstlüğü, çalışkanlığı ve hizmet anlayışıyla sevgi ve saygıyla anılan Muammer Tanrıverdi'nin ismi, böylece yıllarca emek verdiği Pınardere'de yaşamaya devam edecek.