EFES-2024 Tatbikatı'nda Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile Müşterek Eğitimler Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

EFES-2024 Tatbikatı'nda Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile Müşterek Eğitimler Gerçekleştirildi

EFES-2024 Tatbikatı\'nda Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile Müşterek Eğitimler Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı kapsamında, Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya unsurlarının katılımıyla müşterek eğitimlerin gerçekleştirildiğini duyurdu. Amfibi Görev Grup Komutanlığı tarafından 9-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin açıklamada, misafir ülkelerin katılımı vurgulandı.

15.05.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2024 Tatbikatı kapsamında, misafir ülkeler Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya unsurlarının katılımı ile müşterek eğitimler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Amfibi Görev Grup Komutanlığı tarafından EFES-2024 Tatbikatı kapsamında, 9-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında misafir ülkeler Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya unsurlarının katılımı ile müşterek eğitimler gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan, Makedonya, Misafir, Libya, Efes, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EFES-2024 Tatbikatı'nda Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile Müşterek Eğitimler Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:58:26. #1.12#
SON DAKİKA: EFES-2024 Tatbikatı'nda Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile Müşterek Eğitimler Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement