EFES-2024 Tatbikatı'nda dost ve müttefik ülkelerin tecrübeleri paylaşıldı - Son Dakika
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EFES-2024 Tatbikatı'nda dost ve müttefik ülkelerin tecrübeleri paylaşıldı

EFES-2024 Tatbikatı\'nda dost ve müttefik ülkelerin tecrübeleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı'nda görev yapan dost ve müttefik ülke askerlerinin tatbikata ilişkin tecrübelerini anlattığı bir video paylaştı. Videoda, ABD Deniz Piyade Kolordusunda görev yapan Yüzbaşı Luke Johnson, Türkiye'nin çok sayıda ülkeyle sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilmesinin önemini vurguladı. Azerbaycan ordusunda görev yapan bir asker ise tatbikat kapsamında yeni tecrübeler elde ettiklerini belirtti. İngiltere ordusundan bir asker ise Türk ordusuyla tanışmanın ve Türkiye'nin güzelliklerini görmek için güzel bir fırsat olduğunu ifade etti.

30.05.2024 00:07
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Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı'nda görev yapan dost ve müttefik ülke askerlerinin tatbikata ilişkin tecrübelerini anlattığı bir video paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, ABD Deniz Piyade Kolordusunda bölük komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Luke Johnson, Türkiye'nin tek seferde 40'ın üzerinde ülkeyle sorunsuz şekilde birlikte çalışabilmesinin, tatbikatın planlanması ve icra edilmesi kapsamında oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Yüzbaşı Johnson, "Tatbikat boyunca Türkiye, Amerika ordusu ile denizde ve karada çok sayıda ülkeyle çalışabildiğini, pek çok farklı faaliyeti planlayabileceğini ve gerçekleştirebileceğini dünya sahnesinde gösterdi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunda yarbay rütbesiyle görev yapan bir asker ise birliklerinin tatbikat kapsamında birçok faaliyeti icra ederek yeni tecrübeler elde ettiğini aktardı.

Türk askerinin nasıl bir güce sahip olduğunu bütün dünya devletlerinin gördüğünü aktaran Azerbaycanlı asker, şu ifadeleri kullandı:

"Tatbikat esnasında diğer ülkelerden gelen askerler, Türk askeriyle birlikte fikir mübadelesi yapmış ve yeni bilgilere sahip olmuştur. Kardeş ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir tatbikatı teşkil etmesi bizim için çok sevindiricidir. Bütün ekibim adına bu tatbikatın teşkil edilmesinde emeği geçen her bir komutana minnettarlığımı bildiririm."

İngiltere ordusunda görevli Teğmen Henry Waterson da tatbikat hakkında şunları söyledi:

"Birliğim, geldiğimiz günden beri 19'uncu Komanda Tugayından helikopter inme, binme eğitimi de dahil çeşitli eğitimler aldı. Türk ordusundaki mevkidaşlarımızla tanışmak ve Türkiye'nin güzelliklerini görmek bizim için güzel bir fırsattı."

Kaynak: AA

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