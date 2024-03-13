EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısı İzmir'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısı İzmir'de Gerçekleştirildi

EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısı İzmir\'de Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısının, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de icra edildiğini duyurdu.

13.03.2024 16:53
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısının, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de icra edildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından, "EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısı; Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de icra edildi" paylaşımı yapıldı.

Kaynak: ANKA

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