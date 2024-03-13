EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısı İzmir\'de Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısının, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de icra edildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından, "EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısı; Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de icra edildi" paylaşımı yapıldı.
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında, traktörden çıktığı iddia edilen kıvılcımların samanlığa ve ağılın çatısına sıçraması sonucu 150'den fazla hayvan yanarak telef oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak çiftlik büyük zarar gördü. Çiftlik sahibi, yardım beklediklerini ve çaresiz durumda olduklarını belirtti.
Endonezya Ulusal Afet Azaltma Kurumu'nun Salı günü bildirdiğine göre, Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında can kaybı 32'ye yükseldi.
Samsun'da bir kişiyi internetten araç kiralama vaadiyle dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muhammet A., internette ilan veren Abdulkadir G. ile iletişim kurarak hesabına bin lira gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Muhammet A. şikayetçi oldu ve Abdulkadir G. hakkında dava açıldı. Abdulkadir G. mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 20 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Beyoğlu ve Sarıyer'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Beştaş, partisinin Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret ederek kalabalığa hitap etti. Daha sonra Sarıyer'de bir kafede öğrencilerle bir araya gelen Beştaş, seçime kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için girmediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'e ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Sütaş tesisleri ve valilik binası ziyaret edildi, çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım sorununu çözmek için 350 otobüsün onarım beklediğini ve otobüs duraklarında bekleme süresinin arttığını belirtti. Altınok, seçilmesi halinde havaalanı metrosunu hızlıca yapacağını ve Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğini söyledi.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Union SG maçı hakkında yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için rehavete kapılmak istemediklerini söyleyerek, 'Yarın aynı iştahla, plana sadık kalarak, sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz' dedi.
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