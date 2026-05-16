Efes-2026'da Motosikletli Eğitim

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2026 kapsamında motosikletli unsurlar tarafından CH-47 helikopteri ile inme binme eğitimleri yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bizim gücümüz yalnızca silahta değil; her şart ve durumda, her imkanı etkin kullanabilme disiplinimizde saklıdır. Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında; motosikletli unsurlarımız tarafından CH-47 helikopteri ile inme binme eğitimleri icra edildi" denilerek eğitimden görüntülere yer verildi.