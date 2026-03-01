EFES-2026 İçin Proje Yarışması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2026 Tatbikatı kapsamında icra edilecek Birleşik, Müşterek, Simülasyon Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın fiili safhasında sergilenmek üzere üniversiteler arası "Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu proje yarışması düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EFES-2026 Tatbikatı kapsamında icra edilecek Birleşik, Müşterek, Simülasyon Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın fiili safhasında sergilenmek üzere, genç yeteneklere fırsat sunmayı amaçlayan üniversiteler arası Savunma Bilim ve Teknolojileri konulu bir proje yarışması gerçekleştiriyoruz. Söz konusu yarışmayla ülke genelindeki üniversitelerimiz ile savunma sanayi firmalarının bir araya getirilmesini, yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesini ve milli savunma teknolojilerine katkı sağlayacak projelerin desteklenmesini hedefliyoruz. Tüm üniversiteli gençlerimizi yarışmaya başvurmaya davet ediyoruz."