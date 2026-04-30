Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel, Pamucak'ta Asfalt Çalışmalarını İnceledi

30.04.2026 12:44  Güncelleme: 13:59
(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Pamucak'ta devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Sengel, "Bu yollar, ülkemizin dünyaya açılan kapısı ve vitrini niteliğinde" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON ekipleri, Efes Selçuk genelinde asfaltlama çalışmalarına başladı. Çalışmaların ilk etabının Pamucak'ta yürütüldüğünü belirten Başkan Sengel, sahada emekçilerle bir araya gelerek sürece ilişkin bilgi aldı.

İZBETON ekipleriyle çalışma alanında bir araya gelen ve ilçede asfaltlama çalışmalarının etap etap sürdürüleceğini belirten Sengel, "Arvalya'nın üst tarafındayız. Pamucak'ın altına kadar, yani Seferihisar yol ayrımına kadar asfaltlama çalışmaları devam edecek. Ardından Zeytinköy'de, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sanayi bölgesi ve iç kesimlerde asfaltlama çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

Sengel, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başta olmak üzere İZBETON Genel Müdürü Gökhan Kara'ya, Fen İşleri Dairesi'ne ve sahada görev yapan tüm emekçilere teşekkür ederek, "Efes Selçuk'a verilen sözlerin birebir yerine getirilmesinden dolayı hem hemşehrilerimiz hem de dünyanın dört bir yanından kentimizi ziyaret eden misafirlerimiz adına teşekkür ediyoruz. Çünkü bu yollar sadece Efes Selçuk için değil, Türkiye için de büyük önem taşıyor. Bu yollar, ülkemizin dünyaya açılan kapısı ve vitrini niteliğinde. ve bu önemli çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile İZBETON tarafından hayata geçiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

13:54
Galatasaray’da Gabriel Sara şoku
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
12:42
Dicle Üniversitesi’nin kampüsünde petrol bulundu 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
