Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel, Pamucak'ta Asfalt Çalışmalarını İnceledi

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Pamucak'ta devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Sengel, "Bu yollar, ülkemizin dünyaya açılan kapısı ve vitrini niteliğinde" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON ekipleri, Efes Selçuk genelinde asfaltlama çalışmalarına başladı. Çalışmaların ilk etabının Pamucak'ta yürütüldüğünü belirten Başkan Sengel, sahada emekçilerle bir araya gelerek sürece ilişkin bilgi aldı.

İZBETON ekipleriyle çalışma alanında bir araya gelen ve ilçede asfaltlama çalışmalarının etap etap sürdürüleceğini belirten Sengel, "Arvalya'nın üst tarafındayız. Pamucak'ın altına kadar, yani Seferihisar yol ayrımına kadar asfaltlama çalışmaları devam edecek. Ardından Zeytinköy'de, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sanayi bölgesi ve iç kesimlerde asfaltlama çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

Sengel, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başta olmak üzere İZBETON Genel Müdürü Gökhan Kara'ya, Fen İşleri Dairesi'ne ve sahada görev yapan tüm emekçilere teşekkür ederek, "Efes Selçuk'a verilen sözlerin birebir yerine getirilmesinden dolayı hem hemşehrilerimiz hem de dünyanın dört bir yanından kentimizi ziyaret eden misafirlerimiz adına teşekkür ediyoruz. Çünkü bu yollar sadece Efes Selçuk için değil, Türkiye için de büyük önem taşıyor. Bu yollar, ülkemizin dünyaya açılan kapısı ve vitrini niteliğinde. ve bu önemli çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile İZBETON tarafından hayata geçiriliyor" ifadelerini kullandı.