Efes Selçuk Belediye Başkanı Sokak Hayvanları İçin Çalışmalarını Sürdürecek

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, veteriner hekimler ve hayvanseverlerle bir araya geldi. Filiz Ceritoğlu Sengel, "Sokak hayvanları ile ilgili meclisten geçen yasal düzenlemeye karşı Efes Selçuk Belediyesi uzmanlar, hayvanseverler ve vatandaşlarla birlikte koruyucu ve sahiplenici bir anlayışla hareket edecek" dedi.

Veteriner Hekimler ve hayvanseverlerin görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda Bugüne kadar can dostları için yapılan çalışmaların çıkan yasa karşısında artık başka bir yöne evrilmesinin gerekli olduğunun altını çizen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bugüne kadar can dostlarımızı sahiplendirme, sahiplendirilmeyenlerin barınağımızda bakımı sağlama, gerekli durumlarda Haybulans ile destek olma gibi birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Ancak çıkan yasa bize gösteriyor ki; can dostlarımızı yaşatmak için artık daha fazla gayret göstermek zorundayız. Bunun için önce veteriner hekimlerimize kulak vermek istedik. Çünkü her konuda olduğu gibi bu konuda da en iyi rotayı uzman görüşleriyle çizebiliriz. Tabii bu işin bir diğer önemli tarafı da can dostlarımız için gönüllü olanlar yani hayvanseverler. Bilimsel doğrular ve içten bir hassasiyetle can dostlarımızı yaşatmak bizim elimizde" dedi.

"Tüm kurumların kapısını çalacağım"

Can dostlarının sahiplendirilmesinde veteriner hekimlerin özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yasa karşısında atabileceğimiz en somut adım sahiplendirme. Can dostlarımıza bizler sahip çıkacağız, daha fazla sahipleneceğiz. Bunun yanı sıra ben bizzat elimi taşın altına koyarak Efes Selçuk'taki tüm kurumların kapısını çalacağım. Çünkü bu konuda iş birliği de olmazsa olmaz. Kısacası yol haritamızı anlatmak gerekirse bilimsel doğrulardan ayrılmadan uzman görüşlerini kendimize rehber edinerek; gönüllülerin, hayvanseverlerin tüm çabalarını destekleyerek ve kentimizin tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde can dostlarımızın canlarına sahip çıkacağız" diye konuştu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, toplantıya katılımlarından dolayı veteriner hekimlere ve hayvanseverlere teşekkür etti.