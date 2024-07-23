Efes Selçuk Belediyesi, Eşref Arna Caddesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi, Eşref Arna Caddesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Efes Selçuk Belediyesi, Eşref Arna Caddesi\'nde Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürütülen yol yenileme çalışmalarını inceledi. Çalışmaların üç etap sonunda tamamlanacağı ve toplamda 11 bin metrekarelik yolun yenileneceği belirtildi.

23.07.2024 11:29  Güncelleme: 11:32
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Mahallesi Eşref Arna Caddesi'nde başlayan yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürütülen çalışmaların üç etap sonunda tamamlanacağı ve toplamda 11 bin metrekarelik yolun yenileneceğini belirtti.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Mahallesi Eşref Arna Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bölgenin uzun süredir yenilenmesi istenen bir cadde olduğunu ve mevcut kaldırımlarda sorunlar yaşandığını belirten Sengel, buradaki çalışmaları üç etapta tamamlayacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz dönem Cumhuriyet Mahallesi için yapılan ihale sürecine Eşref Arna Caddesi'nin dahil edilmediğini belirten Başkan Sengel, bu kararın caddeyi daha sonra yenilemek düşüncesiyle alındığını ifade etti. Başkan Sengel, yol yenileme çalışmaları konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerine ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkürlerini sundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sengel, "Eşref Arna Caddesi, uzun zamandan beri istenen ve aynı zamanda araçların geçerken zorluk yaşadığı, mevcut olan bazı kaldırımlarında sıkıntı olan bir caddeydi. Eşref Arna Caddesi çok da uzun bir cadde. Eski hal binalarının olduğu yere kadar giden ve üç etapta halledeceğimiz bir noktadayız. Geçen dönem içerisinde Cumhuriyet Mahallesi'nin ihalesine çıktığımızda Eşref Arna Caddesi'ni ihalenin içerisine dahil etmemiştik. Çünkü daha sonrasında yapılacağını düşünmüştük. Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin emekçilerine ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, bu konuda bizimle birlikte hareket ettikleri ve 11 bin metrekare büyüklüğündeki bu caddeyi yaptıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, rahat bir nefes almış olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediyesi, Eşref Arna Caddesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediyesi, Eşref Arna Caddesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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