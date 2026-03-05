Efes Selçuk Itb Berlin'den Çifte Ödülle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efes Selçuk Itb Berlin'den Çifte Ödülle Döndü

05.03.2026 13:02  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efes Selçuk Belediyesi, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda sürdürülebilir turizm çalışmalarından dolayı uluslararası jüri ve halk oylamasıyla altın sertifika kazandı. Efes Tarlası Yaşam Köyü, halkın seçimi ödülü ile de büyük takdir topladı.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin Turizm Fuarı'nda sürdürülebilir turizm alanında yürüttüğü çalışmalarla hem uluslararası jüri hem de halk oylaması tarafından ödüle layık görüldü.

Efes Selçuk Belediyesi, dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin Turizm Fuarı'ndan ödülle döndü. Efes Selçuk Belediyesi, sürdürülebilir turizm alanında yürüttüğü çalışmalarla hem uluslararası jüri hem de halk oylaması tarafından ödüle layık görüldü.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ITB Berlin Turizm Fuarı kapsamından düzenlenen ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte katıldı.

Başkan Tugay, Başkan Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü çalışanları ve ödül alan diğer temsilciler sertifikaları almak üzere sahneye Türk bayrağı ile çıktılar.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün artık dünyaya mal olmuş bir proje olduğunun altını çizen Başkan Sengel; "Biz Efes Selçuk'ta Türkiye'ye yayılan bir toprak hikayesi yazmak için çıktığımız yolda Efes Tarlası Yaşam Köyü ile adımızı tüm dünyaya duyurduk. Sürdürülebilir Turizm adına dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan Green Destinations'da aldığımız gümüş sertifikayı artık bir üst basamağa taşıyarak altın sertifika sahibi olduk. En az bunun kadar önemli olan People's Choice (Halkın Seçimi) kategorisinde de dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin oyları ile Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün adını artık daha geniş kitlelere duyurmuş durumdayız" dedi.

"Bu sertifika bizim için gurur verici"

Elde edilen başarının sadece Efes Selçuk'un değil İzmir ve Türkiye için de büyük önem taşıdığını belirten Başkan Sengel; "Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü'nün kıymetli bürokratlarına destekleri için çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en kıymetli Turizm Fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda Green Destination yönetimi tarafından doğa ve mirasın korunması, atık yönetimi, enerji ve iklim gibi tüm sürdürülebilir destinasyonun özelliklerini taşıdığımıza ilişkin aldığımız bu sertifika bizim için gurur verici" dedi.

Halkın seçimi Efes Tarlası Yaşam Köyü oldu

Geçtiğimiz yıl Green Destinations tarafından Gümüş Ödül'e layık görülen Efes Tarlası Yaşam Köyü, bu yıl Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından belirlenen uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayarak başarısını altın sertifika ile taçlandırdı.

Efes Selçuk'un ITB Berlin'de elde ettiği ikinci önemli başarı ise halk oylamasıyla verilen "People's Choice" (Halkın Seçimi) ödülü oldu. Green Destinations Özel Kategori Ödülü olan Halkın Seçimi kategorisinde Efes Tarlası Yaşam Köyü, dünya genelindeki projeler arasından sıyrılarak halkın takdirini kazandı.

Halk oylaması sonucunda layık görülen bu ödül, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün uluslararası alandaki görünürlüğünü daha da artırırken; sürdürülebilir turizm anlayışıyla güçlü ve örnek bir turizm destinasyonu haline geldiğini de tescilledi.

2020 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Efes Tarlası Yaşam Köyü, turizme yeni ve sürdürülebilir bir soluk getirebilecek örnek uygulamalar arasında gösterildi. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün yerelden başlayarak büyüyen sürdürülebilir turizm alanındaki başarısının dünya çapında tescillenmesi, Efes Selçuk adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Efes Selçuk'un yanı sıra İzmir'in Çeşme ve Urla ilçeleri de sürdürülebilir turizm destinasyonu alanında altın sertifika, Menderes ise gümüş sertifika ödülü almaya hak kazandı.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Etkinlikler, Ekonomi, Turizm, Güncel, Berlin, Selçuk, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk Itb Berlin'den Çifte Ödülle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
Zeytinburnu’nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Zeytinburnu'nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

14:32
İran’da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230’a yükseldi.
İran'da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230'a yükseldi.
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:34
’’Dünyanın en güzel futbolcusu’’ en sonunda isyan etti
''Dünyanın en güzel futbolcusu'' en sonunda isyan etti
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
11:29
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:43:58. #7.12#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Itb Berlin'den Çifte Ödülle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.