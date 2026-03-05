Efes Selçuk Itb Berlin'den Çifte Ödülle Döndü

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin Turizm Fuarı'nda sürdürülebilir turizm alanında yürüttüğü çalışmalarla hem uluslararası jüri hem de halk oylaması tarafından ödüle layık görüldü.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ITB Berlin Turizm Fuarı kapsamından düzenlenen ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte katıldı.

Başkan Tugay, Başkan Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü çalışanları ve ödül alan diğer temsilciler sertifikaları almak üzere sahneye Türk bayrağı ile çıktılar.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün artık dünyaya mal olmuş bir proje olduğunun altını çizen Başkan Sengel; "Biz Efes Selçuk'ta Türkiye'ye yayılan bir toprak hikayesi yazmak için çıktığımız yolda Efes Tarlası Yaşam Köyü ile adımızı tüm dünyaya duyurduk. Sürdürülebilir Turizm adına dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan Green Destinations'da aldığımız gümüş sertifikayı artık bir üst basamağa taşıyarak altın sertifika sahibi olduk. En az bunun kadar önemli olan People's Choice (Halkın Seçimi) kategorisinde de dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin oyları ile Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün adını artık daha geniş kitlelere duyurmuş durumdayız" dedi.

"Bu sertifika bizim için gurur verici"

Elde edilen başarının sadece Efes Selçuk'un değil İzmir ve Türkiye için de büyük önem taşıdığını belirten Başkan Sengel; "Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü'nün kıymetli bürokratlarına destekleri için çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en kıymetli Turizm Fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda Green Destination yönetimi tarafından doğa ve mirasın korunması, atık yönetimi, enerji ve iklim gibi tüm sürdürülebilir destinasyonun özelliklerini taşıdığımıza ilişkin aldığımız bu sertifika bizim için gurur verici" dedi.

Halkın seçimi Efes Tarlası Yaşam Köyü oldu

Geçtiğimiz yıl Green Destinations tarafından Gümüş Ödül'e layık görülen Efes Tarlası Yaşam Köyü, bu yıl Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından belirlenen uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayarak başarısını altın sertifika ile taçlandırdı.

Efes Selçuk'un ITB Berlin'de elde ettiği ikinci önemli başarı ise halk oylamasıyla verilen "People's Choice" (Halkın Seçimi) ödülü oldu. Green Destinations Özel Kategori Ödülü olan Halkın Seçimi kategorisinde Efes Tarlası Yaşam Köyü, dünya genelindeki projeler arasından sıyrılarak halkın takdirini kazandı.

Halk oylaması sonucunda layık görülen bu ödül, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün uluslararası alandaki görünürlüğünü daha da artırırken; sürdürülebilir turizm anlayışıyla güçlü ve örnek bir turizm destinasyonu haline geldiğini de tescilledi.

2020 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Efes Tarlası Yaşam Köyü, turizme yeni ve sürdürülebilir bir soluk getirebilecek örnek uygulamalar arasında gösterildi. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün yerelden başlayarak büyüyen sürdürülebilir turizm alanındaki başarısının dünya çapında tescillenmesi, Efes Selçuk adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Efes Selçuk'un yanı sıra İzmir'in Çeşme ve Urla ilçeleri de sürdürülebilir turizm destinasyonu alanında altın sertifika, Menderes ise gümüş sertifika ödülü almaya hak kazandı.